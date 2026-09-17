Сгорели в собственном доме: СК Кузбасса расследует трагедию, унесшую две жизни

Как сообщает Следственный комитет по Кузбассу, 16 сентября около 17:00 поступило сообщение о пожаре. Горел дом на улице Линейной в Юргинском муниципальном округе. При тушении внутри нашли тела 68-летней женщины и 75-летнего мужчины без признаков жизни.

Следственный отдел по Юрге организовал доследственную проверку. По предварительным данным, очаг возгорания находился в надворной постройке.

Следователь с участием специалиста осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. Назначены судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая – она должна определить причину возгорания.

Регионально МЧС также опубликовало информацию об инциденте.

– Предварительно установлено, что причиной пожара мог стать аварийный режим работы электрической сети или электрооборудования. Окончательная причина будет установлена по результатам экспертиз и комплекса проверочных мероприятий, – отметили в МЧС по Кузбассу

В ведомстве уточнили, что в администрации Юргинского округа прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В нём участвовал заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Кузбассу Дмитрий Бесперстов. Там обсудили меры по стабилизации обстановки с пожарами и поддержке родственников погибших.