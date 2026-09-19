Авиарейсы из Кузбасса в Сочи внезапно поменяли направление

Новокузнецкий аэропорт предупредил кузбассовцев о важных изменениях.

– С 18 сентября по 24 октября 2026 года авиакомпания Nordwind Airlines переводит часть сочинской программы полётов в Сухум (Республика Абхазия), – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Это значит, что некоторые рейсы, которые изначально должны были выполняться в Сочи, будут перенаправлены в аэропорт Сухума.

В аэропорту отметили, что авиакомпания самостоятельно проинформирует пассажиров об изменениях. Тем, кто уже приобрел билеты, рекомендуют заранее проверить статус своего рейса на сайте перевозчика или в приложении.

Если по конкретному рейсу возникнут вопросы, пассажирам советуют обращаться непосредственно в справочную авиакомпании.

Напомним, в Кузбассе регулярно задерживают рейсы в Сочи. Два дня назад пассажирам пришлось 14 часов ждать вылета.