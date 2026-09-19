В Челябинске двухлетняя малышка спасла свою семью от пожара

Пожар произошел в Челябинске в квартире на первом этаже многоэтажки на улице Профессора Благих. Огонь вспыхнул на кухне – загорелись вещи и кухонный гарнитур. О происшествии сообщили в региональном управлении МЧС в канале на платформе "Макс".

Предварительно причиной возгорания стала неисправность сетевого фильтра, к которому были подключены тостер, чайник и микроволновка.

По данным МЧС, ночью двухлетняя девочка проснулась и подняла на ноги остальных членов семьи. К этому моменту квартиру уже заполнял дым. Взрослые сразу забрали детей и вышли из опасной зоны.

Без последствий для здоровья не обошлось. Девочка и ее 10-летний брат надышались угарным газом. Оба ребенка были доставлены в больницу с признаками отравления. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Пожарным удалось быстро потушить огонь. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.