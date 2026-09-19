Синяки на теле из ниоткуда: врач предупредил россиян, когда нужно бить тревогу

Обычный синяк после случайного удара чаще всего не вызывает беспокойства. Однако если гематомы начинают появляться без видимой причины, становятся крупнее или возникают одна за другой, стоит обратить на это внимание. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал врач-терапевт Евгений Тарасов.

По словам специалиста, синяк образуется, когда повреждаются мелкие кровеносные сосуды под кожей и кровь попадает в окружающие ткани. Иногда для этого достаточно совсем небольшого удара, особенно с возрастом, когда кожа становится тоньше.

Причиной частых гематом могут быть и некоторые лекарства. Врач отметил, что синяки способны появляться на фоне приема антикоагулянтов, некоторых антиагрегантов, обезболивающих и кортикостероидов.

Еще одна возможная причина беспричинных синяков – нарушения свертываемости крови или снижение количества тромбоцитов. Иногда вместе с ними появляются и другие изменения.

– О проблемах могут говорить сразу несколько симптомов – это синяки без причины плюс носовые кровотечения, кровоточивость десен или необычно обильные менструации, которых раньше не было, – отметил терапевт.

По словам Тарасова, внезапное появление большого количества синяков – повод для проверки.