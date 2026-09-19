Кемеровчан после голосования покатали по городу на лимузине

Анатолий и Лариса Игошины пришли проголосовать вместе на избирательный участок в школе №33 в Ленинском районе Кемерова. Супруги уже больше полувека не расстаются и практически все делают вместе.

Секрет семейного счастья женщина связывает с тремя простыми вещами – любовью, терпением и умением прощать.

После голосования организаторы решили устроить супругам особенный подарок.

– Организаторы подготовили для них сюрприз – прогулку по городу на лимузине, – рассказали в мэрии Кемерова.

Напомним, ранее избирком раскрыл, какая явка на выборах в регионе была в первый день. Также мы писали о том, что на выборах проголосовал столетний ветеран из Кузбасса, бравший Кёнигсберг.