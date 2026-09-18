Пенсия своими руками: сколько откладывать самозанятому, чтобы получать 90 тысяч в старости

Один из вариантов – регулярно откладывать часть дохода и использовать долгосрочные инвестиции, рассказал интернет изданию "Подмосковье Сегодня" финансовый аналитик Михаил Новачук.

По его словам, цель получать 70–90 тысяч рублей в месяц достижима, если начать копить заранее. При доходности 8–10% годовых за 20 лет нужно накопить 11–12 млн рублей. Эксперт советует откладывать около 10% ежемесячного дохода.

Ускорить процесс помогает программа долгосрочных сбережений: государство софинансирует взносы до 36 тысяч рублей в год в течение 10 лет. Также есть налоговый вычет – но только при доходе, облагаемом НДФЛ.

Преимущество накоплений в том, что капитал остаётся собственностью человека, им можно распоряжаться и получить единовременно. Диверсификация по облигациям и акциям позволяет достичь цели быстрее.

Главное условие – финансовая дисциплина: без регулярных взносов серьёзный капитал не сформировать, подчеркнул Новачук.