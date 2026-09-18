«Метеоролог не поверил данным»: 65 лет назад Сибирь накрыл радиоактивный дождь

18 сентября метеорологи Северного аэропорта зафиксировали слабые ливни и дымку, а на следующий день приборы показали аномальную бета-активность. Дежурный метеоролог счёл это "неисправностью" дозиметра, сообщает КП-Новосибирск.

Историк Константин Голодяев поясняет: в преддверии запрета атмосферных испытаний взрывы старались провести быстрее. 17 сентября взрыв, запланированный на высоте 10 000 метров, сработал на 700 метрах и стал наземным – он поднял в атмосферу массу грунта. Юго-западные ветры понесли облако в Сибирь, где оно встретилось с дождевым фронтом. Пострадали Алтайский край и юго-восток Новосибирской области.

По мемуарам метеоролога Ренада Ягудина, загрязнение стало рекордным за всю историю наблюдений: плотность радиации превысила современный фон более чем в 4000 раз. Утром 19 сентября бета-активность выпадений составила 641,6 милликюри на кв. км. Данные передали в Москву.

Последствия оказались заметными: содержание стронция-90 в картофеле в регионе в 20 раз превышало среднесоюзный уровень. Контроль радиоактивности продуктов и почвы начали уже в 1961 году.