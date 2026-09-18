Пылесос может спать спокойно: три нелиняющие породы собак для аллергиков

Бишон фризе

У бишона фризе плотная вьющаяся шерсть без подшерстка, поэтому сезонной линьки у него нет. Питомца нужно расчесывать несколько раз в неделю и время от времени подстригать, чтобы шерсть не сбивалась в колтуны.

Йоркширский терьер

Шерсть йоркширского терьера по структуре напоминает человеческие волосы: она постоянно отрастает, но массово не выпадает. Йорки отличаются чистоплотностью и почти не имеют запаха. Длинную шерсть следует расчесывать каждый день, а более практичный вариант – короткая стрижка.

Китайская хохлатая собака

У голой разновидности китайской хохлатой практически отсутствует шерстяной покров. Такая собака реже вызывает аллергию благодаря отсутствию линьки и пониженному содержанию белка в слюне. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.