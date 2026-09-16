Закрепленный материал Мы знаем, что делать! Каждый день миллионы россиян сталкиваются с вопросами, от которых зависит их благополучие. Почему цены растут быстрее доходов? Почему коммунальные услуги дорожают, а их качество не меняется? Почему молодым семьям всё сложнее приобрести жильё, а в небольших городах так мало возможностей для развития?