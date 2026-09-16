Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильное поощрение сделает вашу собаку послушной. По его словам, одно слово-маркер заменит строгие наказания.
В беседе с РИАМО кинолог объяснил механизмы правильной похвалы собак. Это базовый инструмент дрессировки, который мотивирует животное лучше строгих наказаний. Собаки не понимают речь, но отлично считывают эмоции. Поэтому хвалить питомца нужно по четким правилам:
- Используйте слово-маркер. Выберите короткое слово (например, "Да") и произносите его максимально радостным голосом. Нейтральный тон не сработает.
- Соблюдайте тайминг. Хвалите ровно в момент выполнения команды. Запоздалая реакция запутает животное.
- Подкрепляйте успех. В течение пары секунд после слова-маркера дайте собаке лакомство.
Главные ошибки при похвале:
- Утешение при страхе. Если гладить собаку во время грозы, вы закрепите панику. В таких ситуациях сохраняйте полное спокойствие.
- Игнорирование хорошего поведения. Поощряйте правильное бездействие. Если питомец тихо лежит рядом в кафе – это успех, который нужно отметить.
- Обесценивание маркера. Не тратьте рабочее слово на умиление бытовыми привычками собаки. Оставьте его только для закрепления нужных навыков.
– Не используйте слова-маркеры слишком часто по пустякам. Например, собака потянулась, вы умилились и хвалите ее: "Даа!". Выберите другой способ – не используйте постоянно "секретное" слово, – заключил Голубев.