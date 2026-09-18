«Уходила с молитвой»: последняя воля актрисы Натальи Даниловой поразила её друзей

О смерти сообщила администрация театра имени Комиссаржевской. Артистка ушла из жизни ещё 8 сентября, однако некролог появился лишь 16-го – это вызвало волну вопросов.

Как выяснилось, Данилова скончалась в хосписе на руках сестёр милосердия. Её последней волей были тайные похороны. Об этом "КП-Петербург" рассказал институтский друг актрисы, глава Союза театральных деятелей Петербурга Николай Буров.

Она не хотела, чтобы о её смерти узнали раньше погребения. Сёстры позвонили Бурову только через неделю после похорон. Могила актрисы находится не в Петербурге, рядом с родными.

По словам Бурова, последние месяцы Даниловой были полны страданий: она боролась с онкологией, уходила тяжело, но мужественно и отказывалась от обезболивающих. "Она уходила с молитвой", – сказал он. Артистка не желала, чтобы её видели в болезненном состоянии, и запрещала друзьям приезжать.

Последние 15 лет Данилова не выходила на сцену и жила затворницей. Она служила в БДТ, была любимицей Товстоногова, но после его смерти столкнулась с интригами и ушла. Позже работала в театре Комиссаржевской. Актриса дважды овдовела, из-за болезни не смогла иметь детей, пережила нищету. Держалась она во многом за счёт озвучки: её голосом говорит Мерелин из "Брата-2", персонажи "Игры престолов", "Лунтика" и "Трёх богатырей".

"Это была замечательная артистка, которая и десятой части не сыграла того, что должна была", – заключил Николай Буров.