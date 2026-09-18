Запасной план ЦИК: что спасет электронное голосование на случай сбоев связи

В России разработали дополнительные технические меры, чтобы дистанционное электронное голосование (ДЭГ) продолжало работать даже при возможных сбоях мобильной сети и передачи данных. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что перебои со связью не будут основанием для отмены дистанционного голосования.

– Возможны какие-то, скажем, непреднамеренные перебои в мобильной связи и передаче данных. Для нас это не предлог для того, чтобы отменить голосование. Мы предусмотрели все необходимые шаги, – заявила председатель ЦИК.

Как уточнила Памфилова, в число подготовленных решений вошли дополнительные точки Wi-Fi, а также добавление необходимых ресурсов в специальные списки, обеспечивающие доступ к ним. По словам Эллы Памфиловой, весь комплекс технических мер разработали заблаговременно, чтобы система ДЭГ стабильно функционировала во время выборов. Об этом пишет Om1 Омск.