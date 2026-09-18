Взломали MAX: кузбассовец посмотрел фото в мессенджере и стал должником

Как сообщает Кузнецкий районный суд города Новокузнецка, в январе 2026 года мужчина получил в мессенджере MAX сообщение от знакомого. В нём была ссылка на фотографии с праздника. Мужчина перешёл по ней – и ничего не заподозрил. Видимых изменений не произошло.

Но позже на его электронную почту пришло сообщение от АО "Т-Банк" о покупке. Мужчина не понимал, что происходит. Выяснилось, что аккаунт его знакомого взломали, а ссылка, которую он получил, вела на вредоносное приложение. После его установки неизвестные получили доступ к данным мужчины на портале "Госуслуги", а также к сведениям о его месте работы и доходах.

– Затем оформили на его имя займ в ООО МФК "Т-Финанс". Полученные денежные средства были направлены на оплату товаров в интернет-магазинах, – отметили в Кузнецком районном суде.

Новокузнечанин пошёл в суд и требовал признать договор займа незаключенным. В ходе разбирательства выяснилось, что он не обращался в микрофинансовую организацию, договор не подписывал и денег не получал.

Суд изучил доказательства и удовлетворил иск. Договор займа с ООО МФК "Т-Финанс" признали незаключенным. Также незаключенными признали договор обслуживания счёта и договор страхования – их тоже оформили без ведома мужчины. Решение пока не вступило в силу.

Напомним, это не первый раз, когда MAX атакуют мошенники. Ранее VSE42.RU сообщал, что аферисты добрались до кузбасского мэра в этом же мессенджере.