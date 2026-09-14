В Кузбассе лже-мэр шлет всем подряд угрозы и просьбы - подробности

Глава Мысков Евгений Владимирович Тимофеев в своих соцсетях предупредил жителей о взломе. Его аккаунт в социальной сети MAX был взломан.

– Сейчас от моего имени могут приходить сообщения с просьбами и угрозами. Если вы получили подобное – это мошенники, – написал Евгений Владимирович.

Он попросил не реагировать на подозрительные послания и предупредить близких – особенно старшее поколение и детей. Также глава города попросил кузбассовцев быть предельно бдительными и беречь свои данные.

Взломы аккаунтов – не редкость в Кузбассе. По данным областной прокуратуры, за одну неделю жертвами дистанционных мошенников стал 21 житель региона. Они потеряли почти 10 миллионов рублей.

Мошенники также придумывают новые схемы: обманывают при аренде жилья, создают фейковые интернет-магазины и копируют сайты известных магазинов. Специалисты советуют проверять всё лично и не переводить деньги незнакомцам.