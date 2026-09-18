Ставки по вкладам падают: где теперь выгодно хранить сбережения?

Кандидат экономических наук Елена Галий назвала россиянам надежные способы спасти капитал, пока банки снижают проценты.
На фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 14% доходность банковских депозитов постепенно падает. Экономист Елена Галий в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" порекомендовала не закрывать действующие вклады срочно, а перераспределить капитал.
Как выгодно разместить сбережения прямо сейчас:
- Долгосрочные вклады. Помогают зафиксировать текущую высокую ставку. Подходят строго для тех средств, которые не понадобятся до конца срока договора. При досрочном снятии сгорят проценты.
- Накопительные счета. Дают возможность свободно пополнять баланс и снимать деньги. Идеальны для хранения финансовой подушки безопасности. Минус – банк может изменить ставку в любой момент.
- Фонды денежного рынка. Отличаются высокой ликвидностью. Доходность привязана к текущим краткосрочным ставкам. Подходят для коротких горизонтов планирования.
- Облигации. Государственные (ОФЗ) фиксируют доходность, а их цена вырастет при дальнейшем падении ставок. Корпоративные бумаги дают больший процент, но несут кредитные риски.
- Акции и золото. Инструменты с высоким риском колебания цен. Рассматривать их стоит исключительно для долгосрочных инвестиций.
Главная стратегия в текущих реалиях – диверсификация. Часть денег стоит держать на коротких вкладах или счетах для сохранения ликвидности, а свободные средства направить в облигации или другие активы.