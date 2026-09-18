Ставки по вкладам падают: где теперь выгодно хранить сбережения?

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 14% доходность банковских депозитов постепенно падает. Экономист Елена Галий в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" порекомендовала не закрывать действующие вклады срочно, а перераспределить капитал.

Как выгодно разместить сбережения прямо сейчас:

Долгосрочные вклады. Помогают зафиксировать текущую высокую ставку. Подходят строго для тех средств, которые не понадобятся до конца срока договора. При досрочном снятии сгорят проценты.

Помогают зафиксировать текущую высокую ставку. Подходят строго для тех средств, которые не понадобятся до конца срока договора. При досрочном снятии сгорят проценты. Накопительные счета. Дают возможность свободно пополнять баланс и снимать деньги. Идеальны для хранения финансовой подушки безопасности. Минус – банк может изменить ставку в любой момент.

Дают возможность свободно пополнять баланс и снимать деньги. Идеальны для хранения финансовой подушки безопасности. Минус – банк может изменить ставку в любой момент. Фонды денежного рынка. Отличаются высокой ликвидностью. Доходность привязана к текущим краткосрочным ставкам. Подходят для коротких горизонтов планирования.

Отличаются высокой ликвидностью. Доходность привязана к текущим краткосрочным ставкам. Подходят для коротких горизонтов планирования. Облигации. Государственные (ОФЗ) фиксируют доходность, а их цена вырастет при дальнейшем падении ставок. Корпоративные бумаги дают больший процент, но несут кредитные риски.

Государственные (ОФЗ) фиксируют доходность, а их цена вырастет при дальнейшем падении ставок. Корпоративные бумаги дают больший процент, но несут кредитные риски. Акции и золото. Инструменты с высоким риском колебания цен. Рассматривать их стоит исключительно для долгосрочных инвестиций.

Главная стратегия в текущих реалиях – диверсификация. Часть денег стоит держать на коротких вкладах или счетах для сохранения ликвидности, а свободные средства направить в облигации или другие активы.