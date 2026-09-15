Кузбасс отчаянно пытается влезть в кредиты при госдолге выше 124 млрд рублей

Государственный долг Кемеровской области огромен, при этом власти снова пытались взять гигантский кредит в банке.
По состоянию на 1 сентября госдолг Кузбасса составил 124,1 млрд рублей, сказано на сайте областного министерства финансов.
Из указанной суммы 72,1 млрд рублей – это кредиты от банков, 47,5 млрд рублей – бюджетные кредиты, 4,5 млрд рублей – иные обязательства.
За месяц госдолг не изменился ни на рубль, а за два месяца вырос почти на миллиард рублей.
При этом в сентябре министерство финансов снова попыталось взять два кредита в банке по 1 млрд рублей сроком на год, предлагая за это по 175 млн рублей. Однако никто не захотел.
– По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, – гласит уведомление на госзакупках.
В августе губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что Москва выделит региону 5,6 млрд рублей. Деньги пойдут на социально значимые расходы, в том числе зарплату бюджетников.
Также сообщалось, что кузбасские угольщики терпят многомиллиардные убытки и тянут экономику шахтёрского края на дно.