Кузбасс отчаянно пытается влезть в кредиты при госдолге выше 124 млрд рублей

При этом в сентябре министерство финансов снова попыталось взять два кредита в банке по 1 млрд рублей сроком на год, предлагая за это по 175 млн рублей. Однако никто не захотел.

– По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, – гласит уведомление на госзакупках.

В августе губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что Москва выделит региону 5,6 млрд рублей. Деньги пойдут на социально значимые расходы, в том числе зарплату бюджетников.

Также сообщалось, что кузбасские угольщики терпят многомиллиардные убытки и тянут экономику шахтёрского края на дно.