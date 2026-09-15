Экономика

Кузбасс отчаянно пытается влезть в кредиты при госдолге выше 124 млрд рублей

Государственный долг Кемеровской области огромен, при этом власти снова пытались взять гигантский кредит в банке.

По состоянию на 1 сентября госдолг Кузбасса составил 124,1 млрд рублей, сказано на сайте областного министерства финансов.

Из указанной суммы 72,1 млрд рублей – это кредиты от банков, 47,5 млрд рублей – бюджетные кредиты, 4,5 млрд рублей – иные обязательства.

За месяц госдолг не изменился ни на рубль, а за два месяца вырос почти на миллиард рублей.

При этом в сентябре министерство финансов снова попыталось взять два кредита в банке по 1 млрд рублей сроком на год, предлагая за это по 175 млн рублей. Однако никто не захотел.

– По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке, – гласит уведомление на госзакупках.

В августе губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщал, что Москва выделит региону 5,6 млрд рублей. Деньги пойдут на социально значимые расходы, в том числе зарплату бюджетников.

Также сообщалось, что кузбасские угольщики терпят многомиллиардные убытки и тянут экономику шахтёрского края на дно.

Фото: VSE42.Ru, Минфин Кузбасса
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