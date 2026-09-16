Иностранцы хлынут на выборы в Кузбассе - зачем

В период с 18 по 20 сентября текущего года состоятся выборы в Государственную Думу. В Кузбассе, кроме выборов в федеральный парламент, состоятся дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Кузбасса по одномандатному округу №5, а также ряд муниципальных избирательных кампаний.

Как стало известно, в текущем году в регионе будут работать международные наблюдатели. На данный момент нет информации, из каких конкретно стран они приедут.

Как сообщила редакции VSE42.Ru председатель Избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, численность избирателей в области, согласно данным на 01.07.2026 года, составляет 1 859 165 человек. Избирательные участки будут находиться в образовательных учреждениях (662), в вузах и сузах (71), в иных учреждениях образования (133), в учреждениях культуры (446), в учреждениях здравоохранения (30), в помещениях ОАО "РЖД", вокзалах (7), в административных зданиях, иных зданиях, офисных зданиях и ТЦ (156).

Уточняется, что жители 10 труднодоступных и отдаленных населенных пунктов проголосовали досрочно.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что в областном центре появился Музей истории выборов в Кузбассе, где представлены раритеты из прошлого, в том числе из XIX века.