Ученые раскрыли неочевидные полезные свойства кукурузы для организма человека. Оказалось, что продукт эффективно защищает зрение и улучшает работу пищеварения. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова, руководитель НИЦ "Здоровое питание" Олег Медведев.

Главные факты о пользе и правильном употреблении:

• Защита глаз. Желтые зерна богаты лютеином и зеаксантином. Они фильтруют вредный синий свет и берегут сетчатку от возрастного падения зрения.

• Здоровый кишечник. Один початок содержит 9% суточной нормы клетчатки. Она действует как природный пребиотик и нормализует стул.

• Польза варки. Нагревание зерен в течение 25 минут не разрушает полезные вещества, а повышает их антиоксидантную активность на 44%.

• Правильное сочетание. Пигменты кукурузы жирорастворимы. Для их полного усвоения ешьте продукт с оливковым маслом, орехами или авокадо.

• Секрет охлаждения. Остывшая после варки кукуруза образует резистентный крахмал. Он служит отличным долгосрочным питанием для полезной микрофлоры кишечника.