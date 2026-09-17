Финэксперт Елена Дроздова рассказала россиянам, почему привычные переводы на карту могут привлечь внимание налоговой.
Как рассказала эксперт в беседе с NEWS.ru, частые переводы между личными картами и регулярные поступления от разных людей несут серьезные финансовые риски. Автоматические алгоритмы банков и ФНС могут расценить такие операции как скрытый доход.
Главные угрозы для граждан:
- Блокировка счетов и налоги. Банк имеет право заморозить дистанционное обслуживание. Налоговая служба может доначислить НДФЛ (13–15%) и выписать штрафы.
- Жесткие проверки. Законность каждого перевода придется доказывать лично с помощью чеков и договоров. Любой перевод от человека из банковского "черного списка" ведет к автоматической блокировке карты.
- Ошибки по СБП. Банк не возвращает деньги при ошибке в номере телефона. Добиться возврата можно только через суд. Трата случайно зачисленных вам чужих денег несет уголовные риски.
Как обезопасить себя:
При массовом сборе средств (например, на нужды школьного класса) всегда требуйте от отправителей указывать точное назначение платежа в комментариях. Это поможет доказать легальность переводов.
Фото: magnific.com / lookstudio