Как рассказала эксперт в беседе с NEWS.ru, частые переводы между личными картами и регулярные поступления от разных людей несут серьезные финансовые риски. Автоматические алгоритмы банков и ФНС могут расценить такие операции как скрытый доход.

Главные угрозы для граждан:

Блокировка счетов и налоги. Банк имеет право заморозить дистанционное обслуживание. Налоговая служба может доначислить НДФЛ (13–15%) и выписать штрафы.

Банк имеет право заморозить дистанционное обслуживание. Налоговая служба может доначислить НДФЛ (13–15%) и выписать штрафы. Жесткие проверки. Законность каждого перевода придется доказывать лично с помощью чеков и договоров. Любой перевод от человека из банковского "черного списка" ведет к автоматической блокировке карты.

Законность каждого перевода придется доказывать лично с помощью чеков и договоров. Любой перевод от человека из банковского "черного списка" ведет к автоматической блокировке карты. Ошибки по СБП. Банк не возвращает деньги при ошибке в номере телефона. Добиться возврата можно только через суд. Трата случайно зачисленных вам чужих денег несет уголовные риски.

Как обезопасить себя:

При массовом сборе средств (например, на нужды школьного класса) всегда требуйте от отправителей указывать точное назначение платежа в комментариях. Это поможет доказать легальность переводов.