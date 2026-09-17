Даже в Сибири и в Москве: где этой осенью северное сияние озарит небо

В России начинается сезон северных сияний. Где его искать и почему ближайшие месяцы особенно подходят для наблюдений, интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, само Солнце не зависит от смены времен года. Осенью и зимой сияние просто легче заметить из-за длинных темных ночей. Летом даже появившееся свечение может остаться незаметным из-за светлого неба.

Лучшие условия для наблюдений складываются в северных регионах. Среди наиболее перспективных мест специалист назвал Мурманскую и Архангельскую области, Карелию и район Санкт-Петербурга. Яркие северные сияния также регулярно фиксируют в северных районах Сибири, в том числе возле Норильска.

Но иногда сияние выходит далеко за пределы привычной зоны наблюдений. Во время сильных солнечных вспышек его можно заметить даже в Москве и южных регионах России.

Правда, жителям крупных городов увидеть явление сложнее. Как пояснил ученый, слабое свечение человеческий глаз воспринимает хуже, чем камера смартфона, а искусственное освещение и загрязнение воздуха дополнительно мешают наблюдениям.

– Если вы живете за городом, на даче или в другом темном месте, где хорошо видно обычное звездное небо, шансы заметить сияние значительно выше, – рассказал эксперт.

По словам Богачева, в ближайшие три месяца вероятность увидеть северное сияние сохранится. Однако заранее назвать конкретную дату невозможно: солнечную активность удается прогнозировать только на короткий срок.