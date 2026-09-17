Как рассказал терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с изданием "Абзац", выраженное искривление позвоночника способно нарушить расположение внутренних органов и спровоцировать сердечную недостаточность. По словам медика, обычно подобные осложнения возникают у людей с врождёнными нарушениями развития скелета либо после тяжёлых повреждений грудной клетки. Скелет служит своеобразной опорой, удерживающей внутренние органы. Если позвоночник сильно деформирован, форма грудной клетки меняется, поэтому органы могут смещаться.

– Если органы по какой-то причине перестают опираться на скелет и начинают друг на друга опираться, то, конечно, их функция меняется. Легкие давят на сердце, а ему надо дополнительную нагрузку дать, чтобы прокачать кровь. А еще и аорта, которая располагается в грудной клетке, она может располагаться таким образом, что нарушает естественный ток крови, и сердцу надо двойную нагрузку дать, – пояснил врач.

В подобной ситуации, по словам Кондрахина, сердце вынуждено работать за пределами нормального режима. Поскольку оно механически выполняет роль насоса, регулярные перегрузки постепенно истощают его возможности. В результате развивается сердечная недостаточность, передает телеканал "Саратов 24".

Врач также подчеркнул, что такие последствия характерны лишь для тяжёлых деформаций. Небольшие искривления, обнаруживаемые только при рентгенологическом исследовании, не создают подобной нагрузки на сердце.