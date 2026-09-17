Утренний скроллинг ценой здоровья – врач назвала россиянам опасные последствия

Выключить будильник и сразу открыть мессенджеры, новости или соцсети – привычный сценарий для миллионов людей. Однако начинать день с бесконечного потока информации может быть не лучшей идеей. Врач общей практики Елена Костькина рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня", как такая привычка может влиять на здоровье.

По словам специалиста, сразу после пробуждения нервная система еще переходит ото сна к активному состоянию. Если в этот момент человек начинает читать тревожные новости, рабочие сообщения или конфликтные публикации, организм получает большое количество стимулов еще до того, как успел спокойно включиться в новый день.

При этом дело не столько в самом экране, сколько в том, что человек делает со смартфоном и сколько времени ему уделяет. Из-за телефона можно задержаться в постели, пропустить завтрак, меньше двигаться или раньше столкнуться со стрессом.

Врач подчеркнула, что прямой связи между использованием смартфона сразу после пробуждения и развитием гипертонии или инфаркта нет, однако есть косвенная.

– Нельзя сказать, что телефон после пробуждения сам по себе вызывает гипертонию, инфаркт или другое тяжелое заболевание. Но если привычка сопровождается хроническим недосыпом, постоянным стрессом и малоподвижностью, это уже совсем другая ситуация, – отметила Костькина.

Поэтому врач рекомендует хотя бы первые 10–15 минут после пробуждения проводить без смартфона. Вместо просмотра ленты можно встать, умыться, выпить воды, немного пройтись и открыть окно, а уже потом проверить сообщения.