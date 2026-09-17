Власти сообщили беловчанам, как будут решать проблему с подтоплениями

В соцсетях губернатора Кузбасса жители Белова написали о своей тревоге. Они боятся снова уйти в зиму с затопленными подвалами. Люди спрашивают, будет ли что-то предприниматься для решения проблемы.

В администрации Белова ответили, что специалисты ООО "Геотехника" и ООО "Запсибгипроводхоз" предложили варианты понижения грунтовых вод – с применением вертикального и горизонтального дренажа. Итоговые решения определят в проекте строительства системы инженерной защиты территории от подтопления. Сейчас идёт выбор подрядчика на разработку этого проекта.

Но пока одну проблему только собираются решать, в городе появилась новая. В соцсетях Белова распространились массовые жалобы на ржавую воду из крана. Жители пишут, что после присоединения к ГРЭС вода стала вонючей и грязной, причём по всему городу и ежедневно.

Ранее VSE42.RU обращался в СГК, и писал о причинах таких проблем с водой в Белове.