При поддержке ЕВРАЗа в новокузнецком детском доме обновили мастерские

В новокузнецком "Доме детства" открылись обновленные мастерские. ЕВРАЗ направил на их ремонт и оснащение 2,4 млн рублей.
В помещениях заменили сантехнику, сделали ремонт и закупили новую мебель, оргтехнику и учебное оборудование. Среди новинок – интерактивная доска, учебный квадрокоптер и конструктор модульных станков.
ЕВРАЗ ЗСМК много лет поддерживает два детских дома Новокузнецка – "Дом детства" и "Остров надежды". Компания помогает приобретать материалы для творчества и спортивный инвентарь, поощряет воспитанников, ежегодно готовит новогодние подарки, а также отдельно поздравляет первоклассников и выпускников. Только с 2020 по 2026 год на поддержку "Дома детства" направили почти 25 млн рублей.
Сотрудники предприятия также сопровождают детей на протяжении всего времени в детском доме: устраивают экскурсии, походы в театр и кино, кулинарные мастер-классы, тематические кружки и другие мероприятия. К этой работе подключается и женская общественная организация металлургического комбината.
– Для нас важно, чтобы дети не просто жили в комфортных условиях, но и получали реальные навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни. Новые мастерские – это возможность ребятам попробовать себя в настоящем деле, – отметила председатель Женской общественной организации ЕВРАЗ ЗСМК Наталья Иванова.