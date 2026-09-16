При поддержке ЕВРАЗа в новокузнецком детском доме обновили мастерские

В помещениях заменили сантехнику, сделали ремонт и закупили новую мебель, оргтехнику и учебное оборудование. Среди новинок – интерактивная доска, учебный квадрокоптер и конструктор модульных станков.

ЕВРАЗ ЗСМК много лет поддерживает два детских дома Новокузнецка – "Дом детства" и "Остров надежды". Компания помогает приобретать материалы для творчества и спортивный инвентарь, поощряет воспитанников, ежегодно готовит новогодние подарки, а также отдельно поздравляет первоклассников и выпускников. Только с 2020 по 2026 год на поддержку "Дома детства" направили почти 25 млн рублей.

Сотрудники предприятия также сопровождают детей на протяжении всего времени в детском доме: устраивают экскурсии, походы в театр и кино, кулинарные мастер-классы, тематические кружки и другие мероприятия. К этой работе подключается и женская общественная организация металлургического комбината.