Кузбасские врачи вытащили из женщины кусок металла 1982 года

Врачи Кемеровской городской клинической больницы №11 удалили штифт, который 44 года находился в бедренной кости пациентки.
Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, в травматологическое отделение кемеровской больницы №11 обратилась жительница Абакана. По его словам, ещё в 1982 году ей установили фиксатор, чтобы срастить костные отломки. Это была стандартная операция того времени.
Спустя десятилетия женщине потребовалось эндопротезирование коленного сустава. Но выяснилось: старый штифт не позволит корректно выполнить доступ. За 44 года металл частично сросся с костью, что усложняло удаление.
- Травматологи-ортопеды извлекли фиксатор через небольшое отверстие — без обширной травмы тканей, - подчеркнул глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов.
Сейчас пациентка передвигается самостоятельно и готовится к следующему этапу лечения.
Ранее Андрей Тарасов рассказывал о другом случае: в Новокузнецке врачи столкнулись с редкой патологией у 14-летнего подростка, который два месяца он не мог есть.