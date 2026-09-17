Кузбасские врачи вытащили из женщины кусок металла 1982 года

Как сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов, в травматологическое отделение кемеровской больницы №11 обратилась жительница Абакана. По его словам, ещё в 1982 году ей установили фиксатор, чтобы срастить костные отломки. Это была стандартная операция того времени.

Спустя десятилетия женщине потребовалось эндопротезирование коленного сустава. Но выяснилось: старый штифт не позволит корректно выполнить доступ. За 44 года металл частично сросся с костью, что усложняло удаление.

- Травматологи-ортопеды извлекли фиксатор через небольшое отверстие — без обширной травмы тканей, - подчеркнул глава Минздрава Кузбасса Андрей Тарасов.

Сейчас пациентка передвигается самостоятельно и готовится к следующему этапу лечения.

Ранее Андрей Тарасов рассказывал о другом случае: в Новокузнецке врачи столкнулись с редкой патологией у 14-летнего подростка, который два месяца он не мог есть.