Два месяца не мог есть: кузбасские врачи столкнулись с редкой патологией у ребёнка

В Новокузнецке врачи столкнулись с редким случаем. К ним попал 14-летний подросток, который практически не мог есть. Последние два месяца его мучила рвота, а вес стремительно падал. Об этом сообщил в своих соцсетях министр здравоохранения Кузбасса Андрей Тарасов.

Выяснилось, что у юноши ахалазия кардии – нервно-мышечное заболевание, при котором пищевод спазмируется и пища не может пройти дальше. Проще говоря, подросток не мог глотать.

По данным министра, врачи-эндоскописты под руководством профессора Антона Леонтьева решились на высокотехнологичную операцию. Через гибкий эндоскоп они аккуратно рассекли слизистую оболочку пищевода, создали внутри своеобразный "тоннель" и разрезали спазмированную мышцу, которая блокировала проход.

Методика малоинвазивная – без больших разрезов. Поэтому состояние пациента быстро стабилизировалось. Сейчас юноша находится под наблюдением специалистов Кузбасской детской клинической больницы имени профессора Ю.Е. Малаховского.