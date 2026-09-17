«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел на третью строчку таблицы РПЛ

Накануне, 16 сентября, в девятом туре чемпионата России по футболу калининградская "Балтика" дома уступила петербургскому "Зениту". Игра закончилась победой гостей со счетом 3:2, сообщает Prognozist.ru.

За "Зенит" забили Максим Глушенков на 9-й минуте, Александр Соболев на 16-й и Луис Энрике на 49-й. В составе "Балтики" голами отметились Брайан Хиль на 22-й минуте и Илья Петров на 81-й.

После этого успеха "Зенит" довел число набранных очков до 18 и занял третье место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Балтика", имея 11 баллов, находится на восьмой строчке. Следующую встречу калининградцы проведут 11 октября в гостях у грозненского "Ахмата", а команда из Петербурга днем ранее на выезде сыграет с лидером чемпионата – "Краснодаром", передает РИА "Новости".