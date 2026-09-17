Подросток в Кемерове попал под машину – увезли в больницу

В среду, 16 сентября, около 18:00 в Кемерове на улице К. Цеткин, 13 жёстко сбили юношу на зебре. В Кузбасском центре медицины катастроф сайту VSE42.Ru пояснили, что парень получил травмы.

– Травмирован 14-летний мальчик, доставлен в медицинское учреждение, – сказали в центре.

В ГИБДД Кемерова нам уточнили, что сбила школьника LADA Kalina, которая двигалась по ул. Клары Цеткин со стороны ул. Рабочая в сторону ул. Невьянская.

– Предварительно, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который двигался по нерегулируемому пешеходному переходу, – сказали в ГАИ.

Пострадавшему оказывают помощь медики.