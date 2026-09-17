В Кемерове на драме начали ставить светофоры - когда они заработают

В центре Кемерова уже появились светофоры, и уже скоро оживлённый перекрёсток перестанет быть нерегулируемым.
В областном центре на пересечении проспекта Советского и улицы Весенней – около драмтеатра – идёт монтаж авторегулировщиков. Рабочие подключают оборудование к электросетям.
Как рассказали сайту Vse42.ru в городской администрации, продлятся работы до выходных.
– Монтаж светофора около драмтеатра завершится до конца недели. Запуск объекта запланирован ориентировочно на декабрь, – сказали в мэрии.
Напомним, редакция vse42.ru ранее выяснила, что этот перекресток оказался одним из самых опасных в этом году, там пострадали несколько человек.