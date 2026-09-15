Где в Кемерове опаснее всего – ГИБДД назвала три места

В кузбасской столице в этом году зафиксированы три самых аварийных места, сообщили сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кемерова.

Так, больше всего аварий было на перекрёстке улиц Красноармейской и Шатурской, на улице Тухачевского, 50/5 и на перекрёстке проспекта Советского и улицы Весенней.

В первом из этих мест с начала года произошло три ДТП, пострадали семь человек. Во втором – три ДТП, в которых пострадало шесть человек. В третьем – в результате аварий пострадали два человека.