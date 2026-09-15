Где в Кемерове опаснее всего – ГИБДД назвала три места

ГИБДД Кемерова рассказала сайту VSE42.Ru, где в Кемерове чаще всего происходили аварии с пострадавшими в этом году.
В кузбасской столице в этом году зафиксированы три самых аварийных места, сообщили сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кемерова.
Так, больше всего аварий было на перекрёстке улиц Красноармейской и Шатурской, на улице Тухачевского, 50/5 и на перекрёстке проспекта Советского и улицы Весенней.
В первом из этих мест с начала года произошло три ДТП, пострадали семь человек. Во втором – три ДТП, в которых пострадало шесть человек. В третьем – в результате аварий пострадали два человека.
На пересечении Советского и Весенней уже принимаются решительные меры: там устанавливают светофор, и оживлённый перекрёсток возле драмы будет регулируемым. Работать светофоры будут в четыре фазы общей длительностью 167 секунд.