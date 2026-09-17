Принято считать, что любые изменения берут начало с новой мысли. Однако мышление неразрывно связано с пережитым опытом, поэтому повторная попытка "прожить" страх порой лишь тормозит движение вперёд. Как отмечают специалисты, корректировать нужно не эмоцию как таковую, а её последствия.

В разговоре с "Радио 1" клинический психолог Дарья Сальникова рассказала, почему такой подход не приносит результата и на чём действительно стоит сосредоточиться.

– Всё просто: мы опять возвращаемся к когнитивной психологии. Чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно начать думать по-другому. Чтобы думать по-другому – нужно начать делать по-другому. Чтобы начать делать – нужно учиться думать по-другому, – пояснила эксперт.

Психолог отметила, что задача когнитивной психологии – помочь человеку освоить другой способ жизни. Когда появившиеся после определённого события мысли начинают мешать, их необходимо пересмотреть. Здесь Сальникова особо предостерегает тех, кто пытается оказать помощь через "метод погружения". По ее словам, нельзя повторно и тем более многократно проходить вместе с человеком через травмирующее событие в надежде, что так он сумеет преодолеть свой страх. В этом нет необходимости, поскольку первые эмоции в момент испуга запускают инстинктивные реакции. Главное – к каким последствиям всё это приведёт, рассказала психолог.

Внимание следует направлять не на сам страх, а на то, что осталось после него: возникшие мысли, сделанные выводы и когнитивные искажения. Именно эти последствия не дают человеку спокойно жить дальше, однако их можно изменить, передает 360.ru.