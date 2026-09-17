Ночной заезд: как кузбасские инспекторы гонялись за пьяным бегуном

Как сообщает полиция Кузбасса, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Юргинский" обратился житель деревни Талая. Он рассказал об угоне своего ВАЗ-2104.

Ориентировку сразу передали всем нарядам. Вскоре угнанную машину заметил экипаж ГИБДД на одной из улиц города. Полицейские потребовали остановиться, но водитель только прибавил скорость и спровоцировал погоню.

Вскоре он бросил автомобиль в одном из дворов многоквартирного дома и попытался скрыться бегом. Но уйти не получилось – инспектор ГИБДД его задержал.

Подозреваемым оказался 20-летний местный житель. Ранее его уже привлекали к ответственности за вождение без прав. При проверке полицейские заметили у него признаки опьянения, и свидетельствование показало, что уровень алкоголя значительно превышает допустимый.

Задержанный признался: машину он угнал у знакомого, чтобы покататься по городу.

Инспекторы составили несколько протоколов. В том числе за отказ остановиться, вождение без документов, непристёгнутый ремень и пьяную езду.

– Общая сумма штрафов составила 12 000 рублей, кроме того за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения суд назначил ему 10 суток административного ареста, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Против задержанного возбудили уголовное дело за угон. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Автомобиль вернули владельцу.