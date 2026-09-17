В Прикамье создали общины трезвости

В Перми с 2025 года создали две общины трезвости – для людей, страдающих от зависимости, и их родственников. Об этом сообщает Пермская епархия.

Встречи для людей с зависимостью проходят в часовне в честь иконы Божией Матери "Неупиваемая Чаша", которая находится в помещении Пермского краевого наркологического диспансера. Занятия проходят по соседству с программой "12 шагов".

Участники общины могут получить консультации, поучаствовать в беседах и групповых встречах. В церкви отмечают, что общение и взаимная поддержка помогают людям лучше понять происходящее и найти силы для изменений.

Отдельную общину создали для родственников людей с зависимостью. Ее участники, которых также называют созависимыми, встречаются в Петропавловском соборе, пишет Properm.ru.

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