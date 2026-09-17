Бензин в России дорожает бешеными темпами – динамика цен

По данным Росстата, с начала года бензин в России подорожал на 21% при инфляции в 4,7%. За неделю его средняя розничная стоимость увеличилась на 0,4% и к 14 сентября достигла 78,51 рубля за литр.

Сильнее всего за неделю подорожал АИ-92 – его цена выросла на 0,5%, до 74,6 рубля за литр. Бензин АИ-98 и выше подорожал на столько же – до 102,89 рубля.

АИ-95 прибавил 0,3%. В среднем литр такого топлива теперь стоит 80,78 рубля.

Дизель, напротив, немного подешевел – на 0,3%, до 88,05 рубля за литр. При этом с начала года его стоимость выросла на 15,5%.

Цены на бензин за неделю увеличились сразу в 36 регионах России. Самый заметный рост зафиксировали в Ингушетии – сразу на 12,6%. Об этом пишет "Нефть и Капитал".

Ранее редакция VSE42.Ru изучила, как с начала года изменились цены на бензин в Кузбассе.