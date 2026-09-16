Из отчётов минуглепрома Кузбасса пропали зарплаты шахтёров

Министерство угольной промышленности Кузбасса изменило формат своих отчётов. Теперь в сводках нет информации о зарплатах шахтёров, количестве работников угольных предприятий и объёмах добычи. Зато остались цифры, которые демонстрируют рост.

По данным ведомства, по итогам августа переработка угля составила 12 миллионов тонн – это 78,4% от добычи. Показатель на 2,5% выше, чем годом ранее. Отгрузка достигла 14,9 миллиона тонн, что на 1,3 миллиона (или 9,5%) больше, чем в августе 2025 года. В северо-западном и восточном направлениях отгрузка выросла, в южном – немного просела.

– Отгрузка угля в Кузбассе во все направления по итогам августа составила 14,9 млн тонн, что больше относительно аналогичного периода 2025 года на 1,3 млн тонн или на 9,5%, – говорится в сообщении министерства.

А вот о численности работников и зарплатах в последний раз сообщали в середине августа: 85 427 человек (без сравнения с прошлым годом) и 117 193 рубля (на уровне прошлого года). Прозрачности теперь меньше.