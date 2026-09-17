Врач-кинезиолог Михаил Гаврикин ответил редакции VSE42.Ru на вопрос, правда ли нужно пить два литра воды в день. По его словам, единой нормы не существует – расчет индивидуален: 30 мл на каждый килограмм веса.



Специалист предупредил, что недостаток воды грозит обезвоживанием, камнями в почках и сухостью кожи. Однако и избыток опасен: возможна гипонатриемия, которая негативно влияет на сердце и мозг.



Лучшие ориентиры, по мнению врача, – обычная жажда и цвет мочи. Так, не стоит пить через силу, но и доводить себя до обезвоживания нельзя.

Напомним, ранее специалист также рассказал, вредны ли перекусы. А интегративный нутрициолог Виктория Кострова раскрыла безопасный лимит кофе.