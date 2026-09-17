Эксперт онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру Александра Чихринова объяснила россиянам, как найти невидимые щели и вернуть тепло в квартиру.
Как рассказала эксперт в беседе с изданием "Газета.Ru", главные причины сквозняков – изношенные уплотнители, разрушенная монтажная пена, щели у откосов и подоконников, а также неверная регулировка окон.
Как самостоятельно найти проблему:
- Окна и двери: зажмите тонкую полоску бумаги между рамой и закрытой створкой. Если лист легко вытягивается, прижим слишком слабый.
- Вентиляция: поднесите бумагу к вытяжке при закрытых окнах. Если лист не притягивается к решетке, вентиляция не работает.
Как устранить продувание:
- Временно закройте мелкие щели самоклеящейся уплотнительной лентой или герметиком.
- Купите и установите новый оконный уплотнитель, если старый потерял эластичность. Подбирайте профиль точно под вашу конструкцию.
- Отрегулируйте оконную фурнитуру. Настраивайте прижим равномерно со всех сторон. Не затягивайте створку слишком сильно – это быстро испортит резину и механизмы.
- Если дует из шва между стеной и оконной рамой, полностью восстановите монтажный слой. Наносить герметик просто поверх щели бесполезно.
Чего делать не стоит:
- Заклеивать или перекрывать вентиляционные решетки – это критически ухудшит воздухообмен в квартире.
- Пытаться чинить сильные перекосы дверей или сломанную фурнитуру самостоятельно. Для диагностики и ремонта сложных поломок вызывайте специалиста.
Фото: VSE42.RU