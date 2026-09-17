"Хабиб Нурмагомедов - мой брат": Стивен Сигал сделал неожиданное заявление на Урале

Во время встречи один из участников мероприятия пригласил Стивена Сигала приехать в Дагестан. Актер ответил, что и сам давно хотел туда попасть.

– Хабиб Нурмагомедов – мой брат. Вся его семья – мои братья. Я встречался с большими политиками оттуда и надеюсь, что скоро туда поеду, – рассказал Сигал.

Звезда боевиков 1990-х также назвал свои любимые российские города – Москву и Владивосток. По словам Сигала, он смог лучше узнать страну после личного знакомства с президентом Владимиром Путиным. Именно он посоветовал ему больше путешествовать по России.

Во время выступления Сигал говорил не только о путешествиях. Он призвал молодежь быть терпимее друг к другу, относиться к людям с уважением и стараться понимать чувства окружающих.

– Альтруизм, любовь, скромность, уважение и чувство единения – это то, что поможет нам сплотиться не только как нации, но и как семье, – заявил актер.

Сигал также высказался о мировых конфликтах. По его мнению, для лучшего будущего мировым лидерам необходимо отказаться от попыток завоевывать другие страны.

При этом отдельно актер рассказал о своем отношении к России и заявил, что считает ее "величайшей страной в мире". Об этом пишет "КП-Екатеринбург".