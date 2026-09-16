Коварный план в кустах: двое кузбассовцев решили обокрасть предприятие

Как сообщает полиция Кузбасса, в июле этого года в дежурную часть отдела полиции "Заводской" в Новокузнецке обратился работник контрольно-пропускного пункта металлургического предприятия. Он рассказал, что двое рабочих пытались пронести мимо охраны лом меди – около 17 килограммов. Стоимость металла – примерно 20 тысяч рублей.

Полицейские быстро приехали и задержали обоих. Ими оказались местные жители 34 и 49 лет. Против них возбудили уголовное дело за кражу.

Следователи выяснили, как всё было.

– Один из обвиняемых обнаружил лежащий медный кабель у железнодорожных путей, спрятал его в кусты и очистил от оплетки, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

После чего, больше 5 килограммов меди он положил в свой рабочий шкаф. Через некоторое время он вернулся туда вместе с коллегой. Вместе они очистили ещё более 12 килограммов металла.

Но вынести медь не получилось. Работников заметили на контрольно-пропускном пункте. Вскоре их задержали полицейские.

Сейчас расследование завершено, дело направлено в суд. Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.

Кстати, это не первый случай, когда кузбассовцы переходят дорогу закону. Совсем недавно VSE42.RU рассказывал о 39-летнем кемеровчанине, который хотел порадовать жену подарком, но оказался под следствием.