Гель для стирки в подарок: кемеровчанину грозит 6 лет колонии из-за презента для жены

Как сообщает полиция Кузбасса, в отдел полиции "Рудничный" в Кемерове обратилась 24-летняя местная жительница. Она рассказала, что из её дома пропали мобильный телефон с зарядкой, электронная сигарета и гель для стирки. Ущерб составил больше 6,5 тысячи рублей.

Полицейские вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний знакомый потерпевшей, ранее судимый за кражу и грабёж.

Выяснилось, что мужчина ночью залез в дом, убедился, что хозяйка спит, и забрал вещи.

– Гель для стиральной машины он подарил супруге, а остальное оставил себе, – отметили в ГУ МВД по Кузбассу.

Против задержанного возбудили уголовное дело за кражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Украденное изъяли и вернули владелице.

Напомним, что это не первый случай, когда кузбассовцы переходят дорогу закону. Ранее VSE42.RU рассказывал о 32-летнем кузбассовце, который подговорил двух подростков угнать машину.