Взрослый кузбассовец подговорил подростков лишить ценного женщину

32-летний березовчанин и подростки 15 и 17 лет оказались на скамье подсудимых за то, что сделали с машиной женщины, сообщают в среду областная прокуратура и СК.

По версии следствия, ночью 22 июля взрослый подговорил подростков на угон LADA 210540, которая стояла во дворе на улице Фрунзе в Берёзовском. Один из парней открыл незапертую дверь и сел за руль, а остальные оттолкали машину на 200 метров. Потом компания установила аккумулятор и поехала колесить по ночному городу.

Вдоволь накатавшись, угонщики бросили авто на другой улице и ушли. А владелица тем временем заметила пропажу.

– Владелец автомобиля, обнаружив пропажу, обратилась в правоохранительные органы, местонахождение автомобиля было установлено, имущество возвращено собственнику, – сообщает прокуратура.

Силовики выследили подозреваемых. На всех троих завели уголовное дело об угоне, а на взрослого – ещё и о вовлечении несовершеннолетних в преступление. Расследование завершено, скоро будет суд.