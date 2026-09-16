В Одинцове выставили на продажу золотую десятирублёвку 1904 года за ₽2,5 млн

Десятирублёвка отчеканена на Санкт‑Петербургском монетном дворе тиражом чуть более миллиона штук, однако в безупречном состоянии до наших дней дошли единичные экземпляры, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня" со ссылкой на публикацию REGIONS.Ru. Монета изготовлена из золота 900‑й пробы, весит 8,6 г (7,74 г чистого металла), диаметр – 22,5 мм. На аверсе – профиль Николая II, на реверсе – государственный герб Российской империи, утверждённый в 1883 году. На гурте выгравировано "Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли" и инициалы минцмейстера Александра Редько.

Эксперт‑нумизмат Виктор Молочников называет ориентиры: рядовые экземпляры в очень хорошем состоянии стоят около ₽85 тыс., не бывшие в обращении – порядка ₽100 тыс. Похожие лоты на маркетплейсах встречаются за ₽500–600 тыс., но монеты с высшими грейдами уходят заметно дороже. Данный экземпляр прошёл сертификацию одного из ведущих мировых нумизматических институтов и получил наивысшую оценку – такую сохранность встречают редко.

Покупателю эксперт советует запросить сертификат подлинности и внимательно изучить гурт и черты портрета: подделки попадаются часто. Помимо пополнения коллекции, такие монеты рассматривают и как вложение – их стоимость со временем растёт.