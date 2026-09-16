Инфекция мозга из-за насморка: врач предупредил россиян о скрытых рисках

Привычный насморк, который многие привыкли просто пережидать или лечить каплями, иногда может закончиться серьезными осложнениями. Об этом предупредил главный детский ЛОР-врач Пермского края, заведующий ЛОР-отделением №2 Краевой детской клинической больницы Александр Шишкин.

По словам специалиста, ринит – это воспаление слизистой оболочки носа, которое может стать началом бактериального осложнения. Запущенный насморк способен перейти в синусит, а тот в тяжелых случаях может привести к осложнениям со стороны глазницы и даже внутричерепным инфекциям.

Одна из самых распространенных ошибок – слишком долго использовать сосудосуживающие капли. Деконгестанты помогают восстановить носовое дыхание, но применять их обычно можно не дольше трех–пяти дней. Если пользоваться такими препаратами дольше, может возникнуть так называемый синдром рикошета: без очередной дозы сосуды перестают нормально реагировать, и нос снова оказывается заложен.

Осторожнее нужно быть и с промыванием носа. Врач отмечает, что в домашних условиях допустимо использовать растворы морской воды в определенных ситуациях, например при аллергическом рините или хроническом синусите. А вот медицинские процедуры по промыванию пазух должны проводиться специалистами.

Также не стоит слишком сильно сморкаться: при интенсивном высмаркивании слизь может попасть в среднее ухо и спровоцировать воспаление.

Кроме того, лечение не помогают заменить и народные методы вроде прогревания носа яйцом или солью, ингаляций над картошкой, привязывания чеснока. Такие способы не входят в современные рекомендации по лечению ринита и синусита, пишет Properm.ru.