Не на чем лететь? Сколько авиатоплива в аэропортах Кузбасса - ответ губернатора

Сегодня, 16 сентября, губернатор Кузбасса Илья Середюк во время прямого эфира затронул тему топливного кризиса. В частности, он рассказал, какой запас топлива сейчас есть в аэропортах региона.

– По запасам авиатоплива мы подросли, – подчеркивает Середюк.

Запасы авиатоплива в кемеровском аэропорту выросли до 27 суток – раньше они составляли порядка 11–12 дней. В новокузнецком аэропорту запас увеличился с 8–9 до 21 дня благодаря дополнительным поставкам.

По его словам, поставки топлива в пути также находятся под контролем.

Кроме того, также стало известно, что еще три компании готовы присоединиться к соглашению Кузбасса с независимыми АЗС об ограничении надбавок на топливо.