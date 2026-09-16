В России официально запустили сети 5G в 16 городах, а к концу 2026 года покрытие расширят еще на 50 городов, сообщает URA.RU. Однако, по словам Дениса Кускова, для рядового абонента этот запуск пройдет практически незаметно.

Ключевые факты:

• Главный потребитель – бизнес. Технология будет востребована в корпоративном секторе, а не среди частных лиц.

• Проблема с частотами. Государство выделило нестандартные диапазоны, под которые на мировом рынке почти не выпускают технику.

• Дефицит гаджетов. Доля смартфонов с поддержкой 5G в России сейчас составляет менее 10%.

• LTE остается в приоритете. Ближайшие несколько лет абсолютное большинство пользователей продолжит работать в сетях 4G/LTE.

• Слабый эффект. Исторический переход с 3G на 4G дал людям гораздо более ощутимый прирост качества связи.

Как отметил эксперт в беседе с "Радио 1", запуск 5G – важный шаг для телеком-отрасли, но обычным пользователям он пока не несет практической пользы. Главной потребностью абонентов остается стабильное наличие сети, а не рекордные скорости передачи данных.