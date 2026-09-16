Более 1 млн билетов: какой фильм стал хитом у молодежи по Пушкинской карте в России

Программе "Пушкинская карта" в сентябре исполнилось пять лет. За это время молодые россияне купили по ней 115 млн билетов на культурные мероприятия, потратив больше 57 млрд рублей. Такие промежуточные итоги подвел банк ВТБ.

Самым популярным вариантом оказался кинематограф – на кино пришлось 37% всех покупок. Театры и дома культуры набрали по 17%, музеи – 16%, концерты – 6%, а библиотеки – 4%.

В этом году абсолютным лидером среди фильмов стал "Чебурашка 2" – по Пушкинской карте на него купили более 1 млн билетов.

Программа пользуется популярностью и у посетителей крупнейших культурных площадок страны. Третьяковскую галерею по Пушкинской карте посетили 814 тысяч раз, а Мариинский театр – 285 тысяч.

За девять месяцев этого года банк выдал 7,3 млн Пушкинских карт, по которым молодые люди приобрели 13 млн билетов. Активнее всего карту оформляют в Чувашии – там ее уже получили 76% жителей в возрасте от 14 до 22 лет. В Татарстане показатель составил 69%, в Оренбургской области – 68%, в Удмуртии и Тамбовской области – по 67%. Об этом пишут "НовостиВолгограда.ру".