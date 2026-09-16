"Я хочу еще от тебя детей": мужчинам в России назвали главный признак успешности

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге представитель МИД Мария Захарова затронула тему изменения отношения к семейному счастью. По ее словам, в 1990-е годы активно продвигались жизненные ориентиры, связанные, прежде всего, с материальным благополучием и личной самореализацией.

Раньше успешность мужчины часто связывали с материальным достатком, недвижимостью, дорогими часами и другими атрибутами благополучия. Однако, по ее мнению, настоящим показателем успеха может быть совсем другое, пишут "НовостиВолгограда.ру".