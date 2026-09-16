"Я хочу еще от тебя детей": мужчинам в России назвали главный признак успешности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Во время встречи она поговорила о традиционных ценностях и мужском успехе.
На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге представитель МИД Мария Захарова затронула тему изменения отношения к семейному счастью. По ее словам, в 1990-е годы активно продвигались жизненные ориентиры, связанные, прежде всего, с материальным благополучием и личной самореализацией.
Раньше успешность мужчины часто связывали с материальным достатком, недвижимостью, дорогими часами и другими атрибутами благополучия. Однако, по ее мнению, настоящим показателем успеха может быть совсем другое, пишут "НовостиВолгограда.ру".
– Критерием успешности у мужчин у нас до недавнего времени что было? Материальный достаток, метраж недвижимости, длина его яхты. Что там еще, часы? Но успешность для мужчины, безусловно, – это горящие глаза женщины, которая говорит: "Я хочу еще от тебя детей", – сказала Захарова.