"Туда ходил весь город": в Кемерове за 100 миллионов продают здание с необычной историей

В центре Кемерова на продажу выставлено отдельно стоящее трехэтажное коммерческое здание площадью 1300 квадратных метров. Цена объекта – 99,5 млн рублей. Раньше в этом здании на улице Рукавишникова чинили телевизоры для всего города.

– Лот расположен в Центральном районе в зоне с высоким пешеходным трафиком, превышающим 1000 человек в сутки. Здание имеет отдельный вход с улицы и оснащено большими витринными окнами, обеспечивающими естественное освещение, – сообщает Авито.

Также предусмотрены собственные гаражи и парковка. Помещения имеют офисную отделку и высоту потолков 3,5 метра.

Здание полностью подключено к центральным инженерным сетям, включая отопление, водоснабжение, канализацию и электроснабжение.

Напомним, ранее редакция VSE42.Ru писала о том, что около Кемерова продают целый зоопарк со страусами, оленями и енотами. Кроме того, в Ленинском районе города выставили на продажу двухэтажный торговый центр.