Около Кемерова продают целый зоопарк со страусами, оленями и енотами

В СНТ Солнечная Поляна в Кемеровском округе продают "Страусиное ранчо". Объявление появилось на популярном сайте.

В описании владелец указывает, что зоопарк работает уже 10 лет. За это время удалось наладить уход за питомцами и сформировать лояльную аудиторию.

– Хотите cтать влaдельцeм настоящего зooпapкa? Пpeдлагаем готовый бизнec, кoтopый уже приносит доход, – сказано в объявлении.

За 14 млн рублей новый собственник получит "ранчо" с вольерами, в которых содержатся страусы, фазаны, павлины, маралы, олени и еноты.

Продаёт бизнес нынешний владелец из-за смены сферы деятельности.