Около Кемерова продают целый зоопарк со страусами, оленями и енотами

Недалеко от Кемерова выставили на продажу страусиное ранчо. Владелец предлагает осуществить мечту о собственном зоопарке.
В СНТ Солнечная Поляна в Кемеровском округе продают "Страусиное ранчо". Объявление появилось на популярном сайте.
В описании владелец указывает, что зоопарк работает уже 10 лет. За это время удалось наладить уход за питомцами и сформировать лояльную аудиторию.
– Хотите cтать влaдельцeм настоящего зooпapкa? Пpeдлагаем готовый бизнec, кoтopый уже приносит доход, – сказано в объявлении.
За 14 млн рублей новый собственник получит "ранчо" с вольерами, в которых содержатся страусы, фазаны, павлины, маралы, олени и еноты.
Продаёт бизнес нынешний владелец из-за смены сферы деятельности.