Внедрение искусственного интеллекта избавит школьников от механической работы: сложных вычислений и зубрежки исторических дат. Однако базовые школьные предметы не исчезнут, а адаптируются под новые задачи.

Клинический психолог Ирина Грекова в беседе с РИАМО сравнила эффект от ИИ с появлением калькуляторов. Технология заберет рутину, но не отменит необходимости развивать мышление. За человеком закрепятся функции, недоступные машинам: критическое мышление, эмоции, рефлексия и управление процессами.

Зачем школьникам продолжать учиться самостоятельно:

Изучение математики и других фундаментальных наук развивает логику, память и внимательность.

Усвоение новых знаний непрерывно формирует нейронные связи.

Активная работа мозга сохраняет его биологическую молодость и помогает быстрее адаптироваться к изменениям в мире.

По словам эксперта, ИИ станет удобным помощником. Он высвободит время для более важных задач, но ответственность за собственный интеллект и итоговый результат по-прежнему остается за человеком.