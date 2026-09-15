Самые престижные профессии в Кемерове: кого выбрали горожане

Сервис SuperJob опросил экономически активных жителей Кемерова. У людей спрашивали, какие профессии они считают самыми престижными в 2026 году.

Любопытно, что сами кемеровчане считают программистов и IT-специалистов самыми престижными – за них отдали голоса 14% опрошенных. Но реальность, как мы сообщали ранее, оказалась суровее. Так как по данным hh.ru, в августе в Кузбассе на одну вакансию в сфере информационных технологий приходится почти 50 резюме. Конкуренция – зверская. А вот компании ищут людей не на клавиатуру, а на завод.

На втором месте инженеры и квалифицированные рабочие: по 10%. Среди инженеров чаще называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. Среди рабочих – сварщиков, токарей, операторов ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники.

Ещё 10% считают престижной работу топ-менеджера – неважно, в какой сфере. Замыкают тройку лидеров врачи (стоматологи и хирурги) и военнослужащие – по 9%.

Госслужбу назвали 6% опрошенных. Финансистов и экономистов – 3%. По 1% голосов получили учителя, юристы и аналитики.

– Еще 10% горожан считают, что престижной может быть любая профессия, а 2% указали,

что престижных профессий нет вовсе, – отметили эксперты SuperJob.

Ещё 16% назвали другие варианты – логистов, спасателей, маркетологов, психологов, учёных, блогеров, музыкантов, космонавтов, дизайнеров, риелторов, HR-менеджеров и предпринимателей.

Мужчины чаще выбирали инженерные специальности, рабочих, военных и госслужащих. Женщины – программистов, топ-менеджеров и врачей. Также женщины чаще говорили, что любая профессия может быть престижной: 13% против 6% у мужчин.